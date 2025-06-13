Στη γραμμή των δηλώσεών του από τη δίκη επέμεινε ο Παύλος Χαϊκάλης, υποστηρίζοντας πως υπήρξε σχέση στο παρελθόν ανάμεσα στην Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Χαϊκάλης κατέθεσε την Τετάρτη 11 Ιουνίου ως μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κατηγορείται για δύο απόπειρες βιασμού εις βάρος γυναικών συναδέλφων του. Στο πλαίσιο της κατάθεσής του, αναφέρθηκε στη μαρτυρία της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους, η οποία έχει καταγγείλει τον ηθοποιό για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας το 2000.

Όταν ο εισαγγελέας τον ρώτησε σχετικά με τα «έντονα φιλιά» που περιέγραψε στην κατάθεσή της η κυρία Παπαχαραλάμπους, ο Χαϊκάλης απάντησε: «Δεν ξέρω πώς φιλούσε, όμως ήταν πασίγνωστο ότι υπήρχε σχέση μεταξύ τους».

Λίγες ημέρες αργότερα, σήμερα Παρασκευή 13 Ιουνίου, ο ηθοποιός επανήλθε στο θέμα μέσα από «Το Πρωινό», όπου δήλωσε ότι επιμένει στην αρχική του τοποθέτηση, ενώ υποστήριξε πως είχε ακούσει για τη σχέση αυτή και από ανθρώπους του θεάτρου.

«Όταν είπα ότι το ήξερε το ελληνικό θέατρο, το εννοούσα. Ήταν γνωστό, μου είχε μιλήσει και τεχνικός θεάτρου σχετικά», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε πως δεν μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα σε δημόσιο τηλεοπτικό πλαίσιο. «Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να πω on camera. Υπάρχουν πολλά που δεν λέγονται, και γι’ αυτό έχω και μία διαφωνία».

Πηγή: skai.gr

