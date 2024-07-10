Χωρίς ταξί αύριο η Αθήνα: 24ωρη απεργία του ΣΑΤΑ

Χειρόφρενο τραβούν από τις 6 αύριο το πρωί ως τις 6 το πρωί της Παρασκευής τα ταξί λόγω 24ωρης απεργίας που προκήρυξε ο ΣΑΤΑ ζητώντας να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΑΤΑ αναφέρεται: «Με ομόφωνη απόφαση όλων των παρατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ αποφάσισε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των Ταξί της Αθήνας. Εκφράζοντας την αγανάκτηση του κλάδου απαιτούμε να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία του υπουργείου Τουρισμού.

Στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε εκτάκτως την Τρίτη 9 Ιουλίου 2024 στα γραφεία του Συνδικάτου μας, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από όλες τις παρατάξεις 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ για την Πέμπτη 11 Ιουλίου, ημέρα ψήφισης του ξεπουλήματος του μεταφορικού έργου που προωθείται από το Υπ. Τουρισμού υπέρ των ΕΙΧ.

Σε μια ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ θέλει να απαγορέψει δια νόμου τον έλεγχο που συνταγματικά έχουν δικαίωμα να ασκούν οι ελεγκτικές αρχές τόσο στους οδηγούς των συγκεκριμένων οχημάτων, όσο και στους μεταφερόμενους επιβάτες.

Συνάδελφοι, η κυβέρνηση δεν αντιλήφθηκε το μήνυμα της 9ης Ιουνίου που της έδωσε ο κλάδος και ο Ελληνικός λαός. Συνεχίζει ακάθεκτη το έργο ισοπέδωσης ενός ολόκληρου κλάδου υπέρ των καρτέλ.

Όλοι στη μάχη.

Υπερασπιζόμαστε την εργασία μας, τη ζωή μας και το μέλλον μας!

Συνάδελφοι, η κυβέρνηση δείχνει με κάθε τρόπο την διάθεση της να απαλλοτριώσει το επάγγελμά μας στηρίζοντας με κάθε τρόπο τα ολιγοπώλια και τις πολυεθνικές. Είναι στο χέρι μας να της δώσουμε να καταλάβει ότι δεν ανεχόμαστε άλλο τις πρακτικές υπονόμευσης που ακολουθεί απέναντι στην οικογενειακή μας γαλήνη και την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια.

Φτάνει πια στην ανοχή. Είναι η ώρα του Ταξί.

Συγκέντρωση με τα οχήματά μας την Πέμπτη 11 Ιουλίου Σπύρου Πάτση και Καβάλας στις 09:30 π.μ.

Υπερασπιζόμαστε την εργασία μας, τη ζωή μας και το μέλλον μας!»

Πηγή: skai.gr

