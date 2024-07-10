Συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες γύρω στις 23.00 σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη Λεωφόρο Καραμανλή του δήμου Αχαρνών.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά σε όλο το μήκος του ρέματος της Χελιδονούς έχει σβήσει με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρουν να την οριοθετήσουν μέσα σε 2,5 ώρες από την έναρξή της.

Οι προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων επικεντρώνονται στην κατάσβεση πυρκαγιάς σε επιχείρηση με χαρτικά στην οδό Τατοΐου καθώς και σε επιχείρηση με πλαστικά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επικεντρώνονται στην κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο χαρτικών, ενώ η εστία φωτιάς στο εργοστάσιο με πλαστικά έχει σχεδόν σβήσει. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία τα εργοστάσια πλαστικών και χαρτικών έχουν καεί ολοσχερώς, όπως επίσης και τέσσερα οχήματα.

Όλο το βράδυ ισχυρές επίγειες δυνάμεις επιχειρούσαν, ενώ έπνεαν άνεμοι περίπου 5 μποφόρ, για να περιορίσουν τη φωτιά.

Η τελική αποτίμηση των ζημιών θα γίνει αφότου ολοκληρωθεί η κατάσβεση ενώ την προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς θα διεξάγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).

Στο σημείο επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ και εθελοντές πυροσβέστες με πλήθος εθελοντικών οχημάτων.

Δύο μηνύματα μέσω 112 εστάλησαν σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το πρώτο μήνυμα ενημέρωνε τους πολίτες για την πυρκαγιά ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών ενώ το δεύτερο καλούσε όσους βρίσκονται κοντά στο Ρέμα της Χελιδονούς να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το ανακριτικό τμήμα του Πυροσβεστικού Σώματος, η χθεσινή πυρκαγιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από υπαίθριο χώρο πλησίον εγκαταλελειμμένου εργοστασίου και επεκτάθηκε στο ρέμα που ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Εκτροπή κυκλοφορίας

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Τροχαίας, λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή των Αχαρνών, παραμένει σε ισχύ η εκτροπή των οχημάτων στην οδό Τατοΐου, από το ύψος της οδού Δεκελείας ως το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή.

Στα υπόλοιπα σημεία διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία.

Πηγή: skai.gr

