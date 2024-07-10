Τι αποκαλύπτει το σημειωματάριο των εκβιαστών - Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τα δυο τεφτέρια της 43χρονης «αρχηγού»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των εμπλεκόμενων στο κύκλωμα εκβιαστών δημοτικών υπαλλήλων που δρούσε στο Κέντρο της Αθήνας.

Η επονομαζόμενη «Νάνσυ», που όπως αποδεικνύεται είναι παλιά γνώριμη των Αρχών, φαίνεται να είναι η επικεφαλής του κυκλώματος και κρατούσε αναλυτική κατάσταση εσόδων - εξόδων με ημερομηνίες και ονόματα για όλες τις παράνομες δραστηριότητες, με τουλάχιστον δύο τέτοια τεφτέρια να έχουν βρεθεί στην κατοχή της.

Μερικοί από τους διαλόγους που έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ ανάμεσα στην «αρχηγό» της ομάδας και σε εισπράκτορες φέρονται να είναι κάπως έτσι:

-«Δώσαμε 900 ευρώ για έλεγχο υγείας, εγκρίσεις καταλληλότητας»

-«Στις 2 Μαΐου έδωσα για τη δουλειά που δεν έκανε στην πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής, αλλά εγώ του έδωσα από μόνη μου, γιατί τελικά έγινε 200 ευρώ. Μου έδωσε για αρχαία υποτίθεται Ερμού το ποσό των 40.000 ευρώ για να κλείσει ο φάκελος και του παρέδωσα τα έγγραφά του»

Στις 10 το πρωί οδηγούνται στην Ευελπίδων οι 14 συλληφθέντες - Επιπλέον 9 εμπλεκόμενοι στη δικογραφία

Υπενθυμίζεται ότι καρατομήθηκαν την Τρίτη από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, 12 επόπτες Υγείας οι οποίοι και είναι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα.

Οι προαναφερθέντες τέθηκαν άμεσα σε αργία, μετά την κοινοποίηση της έρευνας των διωκτικών αρχών με τις αλλαγές στις υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου της Περιφέρειας είναι σαρωτικές στο περιθώριο των εξελίξεων.

Οι 14 συλληφθέντες εκ των οποίων εννέα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, θα οδηγηθούν σήμερα στις 10 το πρωί στον Ανακριτή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από τις Αρχές, οι 9 εξ αυτών εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες του κεντρικού τομέα και στις αντίστοιχες υπηρεσίες για τον βόρειο τομέα.

Η δράση του κυκλώματος φαίνεται πως μετρούσε τουλάχιστον 3 χρόνια όπως φαίνεται και στα «πρακτικά» που κρατούσαν.

Σημειώνεται πως στη «μαφία των δημοτικών υπαλλήλων» συμμετοχή είχαν εκτός των άλλων, υπάλληλοι της δημοτικής αστυνομίας, των υπηρεσιών δόμησης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα ποσά ήταν μεγάλα και εισπράττονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν διακριτούς ρόλους. Ανάμεσά τους βρίσκονται και δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, με τη Χαριλάου Τρικούπη να σπεύδει να αναστείλει την κομματική τους ιδιότητα.

Παράλληλα, «κομβικό ρόλο» στο κύκλωμα φέρεται να κατείχε και μια 63χρονη.Η 63χρονη λάμβανε ποσά της τάξης των 6- 10 χιλιάδων ευρώ για κάθε περίπτωση διαμεσολάβησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εγκληματική οργάνωση φαίνεται να είχε «επεκτείνει τις δραστηριότητες της» ακόμη και στη Μύκονο και σε άλλα νησιά.

