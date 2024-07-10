Στο Καραμανδάνειο της Πάτρας βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη φωτιά, προαναγγέλλοντας ότι το νοσοκομείο θα λειτουργήσει ξανά σε 24 ώρες.

«Θέλω να εκφράσω δημόσια την ευγνωμοσύνη μου στον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κ. Καρβέλη, αλλά και στη διοικήτρια του νοσοκομείου και στο προσωπικό. Όλοι συνέβαλαν για να γίνει το χθεσινό μικρό θαύμα», δήλωσε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας αμέσως μετά:

«Εκκενώθηκε το νοσοκομείο με δική μας απόφαση πολύ νωρίς προληπτικά. Αν είχε φτάσει η φωτιά και μετά κάναμε εκκένωση, θα μπορούσε να είχαν συμβεί πολλά δύσκολα περιστατικά με τα μικρά παιδιά εδώ λόγω των καπνών. Όταν η φωτιά έφτασε εδώ, το νοσοκομείο δεν είχε πλέον ασθενείς, το προσωπικό είχε φροντίσει να απομακρύνει οτιδήποτε εύφλεκτο».

«Υποστηρίζουμε τους ιδιώτες γιατρούς, αλλά κεντρικός πυλώνας μας είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας»

Στη συνέχεια, ο υπουργός αναφέρθηκε στη σημασία του νέου συστήματος πυρασφάλειας που εγκαταστάθηκε πρόσφατα, ενώ απάντησε και για τους ιδιώτες γιατρούς που «αρνούνται να αναλάβουν υπηρεσίες στα νοσοκομεία».

«Εγώ είμαι υπέρ της καλόπιστης συνεννόησης των ανθρώπων. Έχουμε νοσοκομεία της χώρας που κάνουμε διαρκώς προσκλήσεις μονίμου προσωπικού σε κρίσιμες ιατρικές ειδικότητες και έχουμε μηδέν συμμετοχή. Τι λέμε εμείς; Όλοι οι διοικητές των νοσοκομείων της ευρύτερης περιοχής πήραν έναν-έναν τηλέφωνο στους ιδιώτες γιατρούς που λειτουργούσαν και τους προτάθηκε να αναλάβουν μερικές εφημερίες τον μήνα με μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Αν πάλι δεν προσέλθει κανείς, τι άλλο πρέπει να κάνει το υπουργείο Υγείας;» επεσήμανε, καταλήγοντας:

«Υποστηρίζουμε τους ιδιώτες γιατρούς, αλλά κεντρικός πυλώνας μας είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δηλαδή τόσο φοβερό είναι να κάνουμε δυο εφημερίες στον μήνα; Δεν μας νοιάζουν καθόλου οι ασθενείς; Εγώ σέβομαι τους ιδιώτες, όμως ελπίζω να μη χρειαστεί να λάβω επιπλέον μέτρα».

Πηγή: skai.gr

