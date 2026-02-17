Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς ακτοπλοϊκά δρομολόγια Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη λόγω κακοκαιρίας

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους πρακτορεία ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους

Πλοία

Σημαντικά προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες του Ιονίου προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που επικρατεί σήμερα, Τρίτη, με αποτέλεσμα τη ματαίωση πολλών ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

Συγκεκριμένα, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια 09:45 και 14:00 από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη, καθώς και τα δρομολόγια 11:45 και 16:15 από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο. Παράλληλα, ακυρώθηκαν τα δρομολόγια 11:00 και 17:15 από Κυλλήνη προς Πόρο και το δρομολόγιο 15:15 από Πόρο προς Κυλλήνη.

Χωρίς σύνδεση παραμένουν και οι γραμμές προς την Ιθάκη, καθώς δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια 12:45 από Πόρο προς Ιθάκη και 13:45 από Ιθάκη προς Πόρο.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους πρακτορεία ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, ενώ παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των εισιτηρίων για επόμενα δρομολόγια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ακτοπλοϊα Πλοία κακοκαιρία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark