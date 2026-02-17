Λογαριασμός
Επικαιροποίηση έκτακτου δελτίου ΕΜΥ: Πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις

Συνεχίζονται σήμερα οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα, ενώ ισχυρούς ανέμους θα αντιμετωπίσουν επίσης Δυτική Ελλάδα, Κρήτη και Κυκλάδες

Σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού για σήμερα προχώρησε η ΕΜΥ, εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα

  1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
  • στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα
  • στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες
  • στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες
  • στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα
  • στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

  • στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ
  • στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ
  • στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.
