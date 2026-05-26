Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Μεγάλη αναμονή υφίστανται οι οδηγοί που κατευθύνονται προς τον Πειραιά μέσω της Παραλιακής το πρωί της Τρίτης. Πιο συγκεκριμένα, ακινητοποιούνται από το ύψος του Αλίμου προς το Φαληρικό Δέλτα και από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά.

Βεβαρυμμένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Βασ. Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδηττού, στη Βασ. Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και τον Γυάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Λεωφ. Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα Λυκόβρυσης ανά τμήματα, στην κάθοδο της Λεωφ. Κηφισού από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ, στις Λεωφ. Σχιστού - Αθηνών προς το σημείο συνάντησής τους στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας.

