Νέος εντοπισμός λέμβου στην Κρήτη: Διασώθηκαν 36 αλλοδαποί

Η λέμβος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ

Λέμβος με 36 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εντοπισμός της λέμβου έγινε από εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της FRONTEX με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου.

Οι 36 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

