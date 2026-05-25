Χολαργός: Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του και μετά αυτοκτόνησε

Τραγικό περιστατικό τη βράδυ της 25ης Μάη σε διαμέρισμα στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στον Χολαργό.

Ένας άνδρας 57 ετών έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε την 53χρονη γυναίκα του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με μία σφαίρα στο κεφάλι. Όλα αυτά στην οδό Ξανθίππου 25, κοντά στο Υπουργείο Μεταφορών.

Η γειτονιά αναστατώθηκε από τους πυροβολισμούς και τις κραυγές της γυναίκας, η οποία ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, που έσπευσε στην περιοχή και εντόπισε στο διαμέρισμα που έγινε το συμβάν την τραυματισμένη γυναίκα και ένα πιστόλι δίπλα στον νεκρό άνδρα. Λίγο αργότερα το ασθενοφόρο έφτασε και μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για τις πρώτες βοήθειες.

Ο λόγος της πράξης του άνδρα παραμένει για την ώρα άγνωστος.

Πηγή: skai.gr

