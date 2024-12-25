Χιονόπτωση σημειώνεται αυτήν την ώρα στα ορεινά της Αττικής.

Στην Πάρνηθα είναι εντονότερη και για το λόγο αυτό διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, αρχικά από το ύψος του καζίνο.

Στις 6.00 το απόγευμα διακόπηκε η κυκλοφορία από το ύψος του τελεφερίκ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.