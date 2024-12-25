Λογαριασμός
Χιονίζει στην Πάρνηθα: Κλειστός ο δρόμος από το ύψος του τελεφερίκ

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο ύψος του Καζίνο, στη Λ. Πάρνηθος 

UPDATE: 18:11
Χιόνια

Χιονόπτωση σημειώνεται αυτήν την ώρα στα ορεινά της Αττικής. 

Στην Πάρνηθα είναι εντονότερη και για το λόγο αυτό διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, αρχικά από το ύψος του καζίνο. 

Στις 6.00 το απόγευμα διακόπηκε η κυκλοφορία από το ύψος του τελεφερίκ.

Πηγή: skai.gr

