Χιονόπτωση σημειώνεται αυτήν την ώρα στα ορεινά της Αττικής.
Στην Πάρνηθα είναι εντονότερη και για το λόγο αυτό διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος, αρχικά από το ύψος του καζίνο.
Στις 6.00 το απόγευμα διακόπηκε η κυκλοφορία από το ύψος του τελεφερίκ.
Πηγή: skai.gr
