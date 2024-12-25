«Η συνεργασία, η κοινή προσπάθεια και η ευλογία του Θεού δίνουν λύση στα προβλήματα», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, την οποία τέλεσε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών.

Ευχήθηκε, μάλιστα, ο καινούργιος χρόνος να έχει αυτά τα κοινά γνωρίσματα, ενώ επισήμανε ότι «αυτός που βοηθάει, ευλογεί και δίνει λύσεις είναι ο Χριστός μας που γεννήθηκε σήμερα».

Στην τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας συλλειτούργησαν οι επίσκοποι Θεσπιών Παύλος και Καρυουπόλεως Νεκτάριος.

Παρέστησαν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο βουλευτής Μάξιμος Χαρακόπουλος, περιφερειακοί σύμβουλοι και πλήθος πιστών.

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου για τα Χριστούγεννα ανέγνωσε ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

