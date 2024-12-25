Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) οργάνωσε στις 25 Δεκεμβρίου 2024, Χριστουγεννιάτικο γεύμα αλληλεγγύης για άστεγους και ευάλωτους συμπολίτες μας, στο κλειστό γυμναστήριο του Ρουφ, παρουσία του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε: «Τα Χριστούγεννα σημαίνουν αγάπη και κατανόηση. Να βοηθήσουμε όσο περνάει από το χέρι μας και να χαρίσουμε το δώρο της προσφοράς. Στον Δήμο Αθηναίων, μέσω του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη κάθε μέρα και όχι μόνο τις εορτές. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο χαρούμενα Χριστούγεννα».

Η πρόεδρος του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Τζίνη Γεννηματά, ανέφερε με τη σειρά της: «Αυτή η Χριστουγεννιάτικη γιορτή είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την ανθρωπιά μας στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Καλούμε όλους να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, γιατί η αλληλεγγύη είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε αυτές τις γιορτές».

Τα 2.300 «γεύματα αγάπης» για τα Χριστούγεννα (1.300) και την Πρωτοχρονιά (1.000) είναι μια προσφορά της Lidl Hellas. Επιπλέον, η εταιρεία, δώρισε 1.000 λούτρινα κουκλάκια, 250 παιχνίδια και 300 παραμύθια.

Ο Δήμος Αθηναίων ευχαριστεί θερμά τους υποστηρικτές του έργου του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που συνέβαλαν στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2024.

Συγκεκριμένα:

Το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία για τα 200 γεύματα στην Εστία των Αθηνών και τη Μετάδραση.

Την Coca-Cola για τα 440 γεύματα για τέσσερις Κυριακές σε Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων.

Τα ξενοδοχεία Electra για τα 250 γεύματα στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων και τη συλλογή και διανομή δώρων σε 80 παιδιά ωφελούμενων οικογενειών.

Τον όμιλο Quest για την ενίσχυση των πακέτων που δίνονται από τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών.

Τη Beverage World, για τα δώρα και τα εορταστικά γλυκά στους υπερήλικες αστέγους της Εστίας των Αθηνών.

Την εταιρεία Κωτσόβολος, για τα δώρα στους 28 φιλοξενούμενους της Εστίας των Αθηνών.

Την Aegean, για τα εορταστικά πακέτα γλυκών (500 μελομακάρονα και κουραμπιέδες).

Το Χρηματιστήριο Αθηνών για τα τρόφιμα, τα φάρμακα και τα δώρα στα παιδιά του Κόμβου Αλληλοβοήθειας Πολιτών.

Την Politis Group, για τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες για 150 ωφελούμενες οικογένειες.

Την εταιρεία ΚΑΥΣΗΣ για τα τρόφιμα και ρούχα.

Την Ευρωκλινική για τα δώρα σε 150 παιδιά ηλικίας έως 12 ετών και εορταστικά γλυκά.

Το σχολείο Costeas Geitonas School Παλλήνης για τις 50 συσκευασίες δώρων με προϊόντα προσωπικής υγιεινής.

Τη Δημοτική Αστυνομία για τα τσουρέκια και τη στήριξή της στα παιδιά των ωφελούμενων οικογενειών του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Τη Νέα Ακρόπολη για τα ρούχα στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών.

Το 13ο Γυμνάσιο Αθηνών για τα Χριστουγεννιάτικα δώρα για 30 οικογένειες με παιδιά.

Το νηπιαγωγείο Dorothy Snot για τα βιβλία.

Το 1ο Γυμνάσιο Καλυβίων για τα τρόφιμα και τα παιχνίδια.

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα για τα ρούχα και τα Κάλαντα στο Καφέ του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων.

Τέλος, ευχαριστούν και τους υπαλλήλους του Κ.Υ.Α.Δ.Α. που φρόντισαν ώστε να μη μείνει κανείς χωρίς δώρο τα φετινά Χριστούγεννα.

