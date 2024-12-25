Μια σοβαρή καταγγελία έκανε ο δήμαρχος Χαλανδρίου για περιστατικό που σημειώθηκε στο χριστουγεννιάτικο χωριό της περιοχής. Όπως αναφέρει, αστυνομικός με πολιτικά και φορώντας κουκούλα, επιτέθηκε τόσο σωματικά όσο λεκτικά σε πολίτες κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων, ενώ χαιρέτισε και ναζιστικά, όπως φαίνεται στις εικόνες που ανήρτησε ο κ. Σίμος Ρούσσος.

Ο δήμαρχος Χαλανδρίου κατέθεσε μήνυση στον αστυνομικό, ο οποίος συνελήφθη και οδηγήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες στον εισαγγελέα σήμερα, Τετάρτη.

Αναλυτικά, στην καταγγελία του ο δήμαρχος Χαλανδρίου αναφέρει:

«Εξωφρενικό επεισόδιο από αστυνομικό με κουκούλα και πολιτικά που υπηρετεί στο ΑΤ Χαλανδρίου, παραμονιάτικα στο Χριστουγεννιάτικο χωριό μέσα στην πλατεία Χαλανδρίου.

Βίαιη λεκτική επίθεση, απειλές ότι “θα μας κάψει”, ύβρεις και ξυλοδαρμός του εθελοντή πολιτικής προστασίας ντυμένου Αη Βασίλη Α.Γρυλλάκη, του αντιδημάρχου πολιτικής προστασίας Χάρη Μαυρουδή και πολιτών επειδή του έκαναν παρατήρηση για την παράνομη και επικίνδυνη διέλευση υπηρεσιακής (πιθανότατα) μοτοσυκλέτας ανάμεσα σε δεκάδες παιδιά και γονείς που διασκέδαζαν στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του δήμου.

Στο βίντεο φαίνεται ό εν λόγω αστυνομικός με κουκούλα να βρίζει και να χαιρετά ναζιστικά αφού έχει υβρίσει, επιτεθεί και ξυλοκοπήσει όσους του επισήμαναν ότι δεν μπορεί να οδηγεί με μηχανάκι ανάμεσα σε δεκάδες μικρά παιδιά μέσα στην πλατεία Χαλανδρίου.

Έχω δώσει εντολή στο νομικό εκπρόσωπο του δήμου να καταθέσει μήνυση και μέχρι αυτή την στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Χαλανδρίου γίνονται καταθέσεις μαρτύρων.

Δεν φτάνει που τροχαία και αστυνομία είναι εντελώς ανύπαρκτες στον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης, παρά τις έγγραφες εκκλήσεις του δήμου, τώρα πέρασαν και στην ανοιχτή βία ενάντια σε όποιον τους κάνει παρατήρηση για την επικίνδυνη και παράνομη συμπεριφορά. Και όλα αυτά ανάμεσα σε δεκάδες μικρά παιδιά».

ΣΥΡΙΖΑ: Εξοργιστικό περιστατικό - Να δοθούν απαντήσεις

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταγγέλλοντας το περιστατικό, ενώ ζητά από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξηγήσεις.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρει:

«Το επεισόδιο που συνέβη στο Χαλάνδρι με την επίθεση αστυνομικού εκτός υπηρεσίας στον αντιδήμαρχο Χαλανδρίου, αλλά και σε εθελοντές πολίτες, είναι εξοργιστικό και ζητά άμεσες απαντήσεις. Ο αστυνομικός έθεσε σε κίνδυνο πολίτες και μικρά παιδιά κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς σε χώρο εορταστικών εκδηλώσεων του δήμου Χαλανδρίου.

Δεν έμεινε όμως στην επίθεση, αλλά προέβη και σε ναζιστικούς χαρακτηρισμούς απειλώντας πως "θα κάψει" τους πολίτες.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις για το περιστατικό, να προστατεύσει τους πολίτες όπως έχει υποχρέωση και όχι να τους εκθέτει σε κάθε είδους κίνδυνο».

