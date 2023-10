Χειροπέδες σε αστυνομικό για σωματεμπορία και βιασμό κατ’ εξακολούθηση Ελλάδα 15:33, 02.10.2023 linkedin

Η ΕΛ.ΑΣ εξέτασε καταγγελία γυναίκας η οποία υποστήριξε πως τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία, ο αστυνομικός χρησιμοποιώντας απειλές καθώς και ψυχολογική και σωματική βία, προέβαινε συστηματικά στο βιασμό της και την εξέδιδε έναντι αμοιβής