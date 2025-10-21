Οριστικό τέλος στο χρόνιο πρόβλημα επάρκειας νερού στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» αναμένεται να δώσει το έργο διάνοιξης ερευνητικής γεώτρησης στον Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού και κατασκευής αγωγού ύδρευσης, που μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.

Η υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης, συνολικού ύψους 336.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, μεταξύ του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, του Προέδρου του αναπτυξιακού οργανισμού της Περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, του διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού Γιώργου Κορμά, του Προέδρου του φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Σάκη Κατσούλη και του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων – Καματερού Σταύρου Τσίρμπα.

Στόχοι του έργου – Υλοποίηση

Η παρέμβαση αφορά στη διάνοιξη υδρογεώτρησης για τη μελέτη επάρκειας ύδατος στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, καθώς και στην άντληση και μεταφορά του σε μήκος περίπου 1.400 μέτρων μέχρι το Πάρκο.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί ότι το νερό είναι ποιοτικά κατάλληλο και επαρκές, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες άρδευσης, συντήρησης πρασίνου και πλήρωσης των λιμνών και ως εκ τούτου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη λειτουργία και αναβάθμιση του σημαντικότερου πνεύμονα πρασίνου στη Δυτική Αττική.

Η χρηματοδότηση γίνεται εξ’ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης διάρκειας 36 μηνών, ενώ η δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.

Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διοίκηση της πρωτεύουσας Περιφέρειας της χώρας, δεσμευτήκαμε να αλλάξουμε ριζικά την εικόνα και τη λειτουργία των Μητροπολιτικών μας πάρκων, τα οποία οφείλουν να εξελιχθούν σε πρότυπα πράσινης ανάπτυξης, πολιτισμού και κοινωνικής ζωής ως “ζωντανά κύτταρα” της Αττικής μας.

Με το έργο της νέας γεώτρησης και του αγωγού ύδρευσης στο πάρκο “Αντώνης Τρίτσης” δίνουμε επιτέλους μια οριστική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, εξασφαλίζοντας τον φυσικό του πλούτο, τις λίμνες και τη συνέχιση της ζωτικής του λειτουργίας ως πνεύμονα πρασίνου για τη Δυτική Αθήνα και για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο. Με σκληρή δουλειά, επιμονή και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς συνεχίζουμε να επενδύουμε με έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των συμπολιτών μας και στις 66 γειτονιές του Λεκανοπεδίου, κάνοντας πράξη όλα όσα δεσμευτήκαμε για μία “πράσινη”, “βιώσιμη” και πιο “ανθρώπινη” Αττική».

Και πρόσθεσε: «Η αναβάθμιση των Μητροπολιτικών μας πάρκων δεν είναι μια αποσπασματική παρέμβαση. Είναι στρατηγική επιλογή. Είναι μέρος ενός ολιστικού σχεδίου που υλοποιούμε με συνέπεια, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ποιότητα ζωής των πολιτών περνά μέσα από το περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους που τους ανήκουν. Τα Μητροπολιτικά πάρκα της Αττικής μας αλλάζουν πρόσωπο. Από σύμβολα εγκατάλειψης, γίνονται σημεία βιώσιμης αναγέννησης. Και αυτή είναι η παρακαταθήκη που θέλουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενιές».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν επίσης η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου, η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» Αθανασία Παπασπύρου και η Γενική Διευθύντρια του φορέα Άννα Μεθυμάκη, καθώς και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.

