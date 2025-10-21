Απρόσμενη αλλά συγκινητική ήταν η σημερινή πρωινή εφημερία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όταν σύμφωνα με πληροφορίες του evia online μια γυναίκα γέννησε μέσα στο αυτοκίνητό της, λίγα μόλις μέτρα πριν φτάσει στα επείγοντα.

Η γυναίκα δεν πρόλαβε να μεταφερθεί στην αίθουσα τοκετού, καθώς το βρέφος ήρθε στον κόσμο έξω από το νοσοκομείο, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κινητοποιείται άμεσα και υποδειγματικά. Ο ομφάλιος λώρος κόπηκε μέσα στο αυτοκίνητο, παρουσία γιατρών και μαιών που έσπευσαν στο σημείο.

Χάρη στην επαγγελματική ψυχραιμία και την ταχύτητα των ανθρώπων του νοσοκομείου, η μητέρα και το νεογέννητο μεταφέρθηκαν αμέσως στη μαιευτική κλινική, όπου χαίρουν άκρας υγείας.

Το περιστατικό προκάλεσε συγκίνηση σε προσωπικό και παρευρισκόμενους, που έγιναν μάρτυρες ενός μικρού θαύματος ζωής — μιας γέννησης γεμάτης συναίσθημα, αγωνία και χαρά.

