Σχετικά με τα μέτρα προστασίας των μαθητών από τον καύσωνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Περιφέρεια Αττικής διευκρινίζει ότι οι αποφάσεις για το κλείσιμο ή μη των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων και δημοτικών) λαμβάνονται από τους κατά τόπους δημάρχους σε συνεργασία με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται και στην υπ. αρ. Φ1/64708/ΓΔ4/10.06.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

Όπως επισημάνθηκε και στη σχετική διυπουργική σύσκεψη τη Δευτέρα 10 Ιουνίου με θέμα «Προετοιμασία για επερχόμενο καύσωνα», υπό τον συντονισμό του αρμόδιου Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, η λήψη της απόφασης για το κλείσιμο ή μη των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο (προφανώς σε περιπτώσεις όπου η παραμονή των μαθητών καθίσταται δυσχερής λόγω έλλειψης κλιματισμού ή της απαραίτητης μόνωσης), θα λαμβάνεται από τους κατά τόπους δημάρχους, στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η Περιφέρεια και σημειώνει:

Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται στο πλευρό των μαθητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας, υποστηρίζοντας το έργο τους με κάθε διαθέσιμο εργαλείο και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμει την Αυτοδιοίκηση Α' Βαθμού οποτεδήποτε και με όποιο πρόσφορο μέσο ζητηθεί.

Πηγή: skai.gr

