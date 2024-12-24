Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε γνωστό σινεμά των Χανίων, με έναν άνδρα να επιτίθεται με μπουνιές σε δύο έφηβους ηλικίας 14 ετών την ώρα που έβλεπαν ταινία.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλαν οι γονείς τους στο zarpanews.gr, οι δύο νεαροί κάθονταν στις πίσω σειρές μιας από τις αίθουσες του σινεμά, ενώ μαζί ήταν και μια ακόμα νεαρή κοπέλα. Κάποια στιγμή οι νεαροί φέρονται να έκαναν φασαρία και κάποιος που καθόταν πιο μπροστά ενοχλήθηκε.

Ωστόσο, αντί το περιστατικό να περιοριστεί σε παρατηρήσεις, ή στη χειρότερη περίπτωση σε απομάκρυνση των παιδιών από την αίθουσα, ο άνδρας που καθόταν μπροστά σηκώθηκε, πήρε προς το μέρος όπου κάθονταν οι δύο νεαροί με την κοπέλα και τους γρονθοκόπησε, αφού πρώτα φέρεται να τους απείλησε, μέσα στο σκοτάδι.

Αποτέλεσμα ήταν και οι δύο έφηβοι να τραυματιστούν, ο ένας πιο σοβαρά, στο πρόσωπο και τη μύτη. Ο δράστης στη συνέχεια εξαφανίστηκε από την αίθουσα.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό και αναζητά τον δράστη.

Τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων με τους γονείς τους.

Πηγή: skai.gr

