Αρκετά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2023 είναι ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων στην Ελλάδα (68 έναντι 51 νεκρών ανά εκατομμύριο κατοίκων), δηλώνει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Πρόεδρος του εθελοντικού συλλόγου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων ( Ε.Σ.Υ. ΠΡΟ.ΤΑ) κ. Γιάννης Λιονάκης.

Τα πρωτεία έχουν η Κρήτη η Ρόδος και η Αττική. Η Κρήτη φαίνεται ότι θα είναι εφέτος στις πέντε χειρότερες περιοχές της Ευρώπης, καθώς το 2023 κατέγραψε με 100 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων. Για τα αίτια αυτής της εικόνας αλλά και για τους τρόπους αντιμετώπισής της μιλά, σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ -ΜΠΕ και τον Γιώργο Ψύλλια9 ο κ. Γιάννης Λιονάκης:

Ε: Κύριε Λιονάκη είδαμε αυτές τις μέρες μία πρωτοβουλία από κάποια πρατήρια βενζίνης που αποφάσισαν να μη βάζουν βενζίνη σε μοτοσικλετιστές που δε φορούν κράνος πρωτοβουλία που στηρίχθηκε από τον υπουργό υγείας Αδωνη Γεωργιάδη. Πώς το σχολιάζετε;

A: Κάθε πρωτοβουλία από οποιοδήποτε πολίτη ή χώρο που έρχεται να βοηθήσει στη περιστολή των τροχαίων συγκρούσεων στη χώρα μας είναι καλοδεχούμενη. Κανένας δεν πρέπει να μένει απαθής στο τροχαίο θάνατο. Υπ' αυτή την έννοια η πρόθεση των πρατηριούχων άσχετα από τη νομιμότητα της, αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα μηνυματική ενέργεια.

Ε:Σας βλέπουμε καθημερινά να κρούετε τον κώδωνα του κινδύνου για τα τροχαία στην Ελλάδα πόσο έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο και που βρισκόμαστε σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο;

Α: Στη χώρα μας στη μετά covid εποχή όπου εξαιτίας του περιορισμού της κυκλοφορίας είχαμε μια αισθητή μείωση των τροχαίων, σιγά σιγά επανερχόμαστε στις προ της οικονομικής κρίσης εποχές, στην πρώτη δεκαετία του 2000. Ο μέσος όρος των τροχαίων στη χώρα μας το 2023 ήταν 68 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων τη στιγμή που ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος ήταν 51. Αυτό δείχνει -και με την αυξητική τάση που υπάρχει φέτος- ότι θα ξεπεράσουμε τους 70 νεκρούς ανά εκατομμύριο και ότι κινούμαστε ολοταχώς προς ένα θλιβερό πισωγύρισμα.

Ε: Ποιες περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζουν τα περισσότερα ατυχήματα στην άσφαλτο;

Ε: Τα Χανιά, το Ρέθυμνο, η Ρόδος και η Αττική είναι οι περιοχές με τα περισσότερα τροχαία στη χώρα μας. Η Κρήτη φέτος όπως εξελίσσονται τα πράγματα θα είναι στις πέντε χειρότερες περιοχές της Ευρώπης.

Ε: Γιατί στην πατρίδα σας στην Κρήτη έχουμε τόσα πολλά τροχαία κυρία Λιονάκη;

Α: Δυστυχώς μια κακώς εννοούμενη μαγκιά, η υψηλή χρήση οινοπνεύματος κατά την οδήγηση και οι υψηλές ταχύτητες στο χειρότερο οδικό δίκτυο της χώρας μας φέρνουν τραγικά αποτελέσματα. Ήδη το νησί μας μετράει 100 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Ε: Ποιες είναι οι βασικές αιτίες για τα τροχαία ατυχήματα στην χώρα μας; Η υπερβολική ταχύτητα; Η μέθη; Τα οχήματα που δεν είναι συντηρημένα; Το κακό οδικό δίκτυο;

Α: Η πρόκληση ενός τροχαίου συμβάντος είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Κατά κύριο όμως λόγο και σε ποσοστό πάνω από 90% ευθύνεται η ανθρώπινη οδηγική συμπεριφορά. Τα τροχαία είναι ένα βαθιά συμπεριφορικό ζήτημα του οποίου η περιστολή πρέπει να ξεκινήσει από το μαιευτήριο. Οι ανθρώπινες οντότητες διαμορφώνονται στην ηλικία των 2 με 6 ετών. Εμείς εκεί το μόνο που κάνουμε είναι οι οικογένειες να αποτελούν το κακό παράδειγμα όντας έτσι οι αδύναμοι κρίκοι στην απαίτηση για μια ασφαλή οδηγική συμπεριφορά στο μέλλον με την καλύτερη εκπαίδευση και τις καλύτερες παραστάσεις και ύστερα έχουμε μια αδυναμία να υιοθετήσουμε στο ωρολόγιο πρόγραμμα της εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο ακόμα του μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής. Αν θέλουμε να αλλάξουμε το κακό που μας συμβαίνει πρέπει να υιοθετήσουμε κατά κύριο λόγο καλές οικογενειακές και εκπαιδευτικές πρακτικές.

Ε: Βρισκόμαστε μερικές μέρες πριν από τα Χριστούγεννα και η έξοδος για τις γιορτές θα είναι αρκετά μεγάλη τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί για να μην θρηνήσουμε θύματα στην άσφαλτο;

Α: Πάντα κατά την περίοδο των εορτών συμβαίνει να διανύουμε περισσότερα χιλιόμετρα. Αυτό από την μια, οι καιρικές συνθήκες, μεγαλύτερη κατανάλωση οινοπνεύματος, η υπερβολική κατανάλωση φαγητού και η παράσυρση από το γιορτινό κλίμα των ημερών από την άλλη, φέρνουν συνήθως άσχημα αποτελέσματα. Δεν εφησυχάζουμε στις πόλεις, δεν τρέχουμε με υψηλές ταχύτητες, δεν μιλάμε στο κινητό, δεν παραβιάζουμε την προτεραιότητα των άλλων, ξεκινάμε για τον προορισμό μας μισή ώρα νωρίτερα για να μην πιεζόμαστε από το χρόνο. Φοράμε ζωνη, κράνος και δένουμε τα παιδιά μας στο σωστό κάθισμα. Αν αυτά τα βασικά τηρήσουμε θα είναι καλύτερες οι μέρες μας από πλευράς τροχαίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.