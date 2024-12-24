Ένας 13χρονος από τα Χανιά έχει ένα από τα πιο λαμπερά στολισμένα σπίτια στη χώρα, τα φετινά Χριστούγεννα, με 36 δέντρα και χιλιάδες λαμπιόνια.

Όπως αναφέρει στον Alpha και την εκπομπή Happy Day, o νεαρός Χριστόφορος, το σπίτι το στολίζει ο ίδιος. «Μου πήρε ένα μήνα και ακόμα συμπληρώνω», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αρχές Νοέμβρη ξεκίνησα να στολίζω και τελείωσα πριν λίγες μέρες και ακόμα στολίζω», σημειώνει.

Είναι μια παράδοση που ξεκίνησε από μικρός και μάλιστα θέλει να τα κάνει όλα μόνος του, μην επιτρέποντας τους γονείς του να βάλουν χέρι στο στολισμό του.

«Αλλά το ρεύμα το πληρώνει η μαμά του», λέει με χιούμορ η μητέρα του, σημειώνοντας πως «το κόστος δεν είναι στο ρεύμα αλλά στα στολίδια. Από 5 χρονών ξεκίνησε να στολίζει. Των Φώτων ξεστολίζουμε και για όλα αυτά θέλουμε ένα δωμάτιο για να αποθηκεύσουμε».

Εννοείται πως το σπίτι έχει γίνει αξιοθέατο και καθημερινά πηγαίνει κόστος και το θαυμάζει και βγάζει φωτογραφίες και βίντεο.

Ένα σπίτι γεμάτο λαμπάκια

Στις Σοφάδες Καρδίτσα αντίστοιχα μια οικογένεια στόλισε το σπίτι του με 17.000 λαμπάκια! Όπως λέει ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ντυμένος Άγιος Βασίλης, κάθε χρόνο στολίζει τόσο φωτεινά το σπίτι του.

Πηγή: skai.gr

