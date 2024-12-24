Για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα τελευταία περιστατικά βίας ανηλίκων μίλησε το πρωί της Τρίτης (24/12) η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία φιλοξενήθηκε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

Αρχικά, η κ. Δημογλίδου έκανε λόγο για «πολύ καλύτερη εικόνα» ως προς την παραβατικότητα των ανηλίκων, καθώς στο παρελθόν βλέπαμε σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο ένα τέτοιο κρούσμα στην Αττική, ενώ αναφερόμενη στα περιστατικά της Πάρου και του Αμαρουσίου, τα χαρακτήρισε «μεμονωμένα περιστατικά», με βάση τα οποία δεν μπορούμε να μιλήσουμε για «συμμορίες».

Ειδικά το νησί της Πάρου, όπως είπε, δεν είχε απασχολήσει ξανά με περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας, κι από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο συμβάν ξεκίνησε από μια απλή παρατήρηση που έγινε από 2 νεαρούς επειδή τα παιδιά αυτά ενοχλούσαν τη γειτονιά, χτυπώντας τα κουδούνια και προκαλώντας φθορές σε κάποιες οικίες. «Εδώ θέλουμε συμμάχους τους γονείς, γιατί όταν είναι υποστηρικτικοί στα παιδιά όταν φτάνουν στα Αστυνομικά Τμήματα, γίνεται δυσκολότερο το έργο των Αρχών. Ένα από τα παιδιά στην Πάρο παραπέμφθηκε στον ανακριτή και περιμένουμε σήμερα την απόφαση της Δικαιοσύνης. Μιλάμε για ηλικίες 14-16 ετών και στα δυο περιστατικά».

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι έχει μπει στην καθημερινότητα των γονιών και η εφαρμογή Safe Youth, με περίπου 4.000 χρήστες να την έχουν κατεβάσει, επισημαίνοντας:

«Το περασμένο διάστημα σε μια πόλη της επαρχίας ενεργοποιήθηκε και το Emergency Button από ένα 12χρονο παιδί, επειδή ακριβώς ήταν μάρτυρας σε ένα οικογενειακό περιστατικό και δεν μπορούσε να καλέσει την Αστυνομία με άλλον τρόπο. Η Αστυνομία έφτασε πολύ γρήγορα στην οικία, συνελήφθη ο δράστης κι έχουν προχωρήσει τη ζωή τους σε αυτήν την οικογένεια, οπότε βλέπουμε ότι το μέτρο αυτό λειτουργεί και λειτουργεί αποτρεπτικά».

Μαρούσι: Άγρια επίθεση σε τρεις 15χρονους από ομάδα ανηλίκων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ειρήνης Δράγαση, τρεις 15χρονοι βρίσκονταν επί της οδού Περικλέους κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ του Αμαρουσίου, όταν τους προσέγγισε μια ομάδα ανηλίκων ηλικίας 14-16 ετών και μαχαίρωσε τους δυο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. Μάλιστα, ο ένας έχει κάνει χειρουργείο γιατί είχε μαχαιριές κάτω από την πλάτη, ενώ ο δεύτερος μαχαιρώθηκε στο αριστερό του πόδι. Ο τρίτος της παρέας δέχτηκε μπουνιές και πήγε μόνος του στο ΚΑΤ, αλλά βγήκε την ίδια ημέρα. Η Αστυνομία έχει συλλέξει βιντεοληπτικό υλικό, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες τα θύματα ζήτησαν βοήθεια από γειτονική καφετέρια.

Όπως ανέφερε και η κ. Δημογλίδου, γίνονται προσπάθειες ταυτοποίησης των δραστών, οι οποίοι σύμφωνα με τις καταθέσεις, δεν γνώριζαν τα θύματα. Παραμένει ερωτηματικό το πώς ξεκίνησε ο καβγάς μεταξύ των παιδιών.

Νέα σύλληψη αστυνομικού Βουλής: Ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή απειλή

Ως προς το περιστατικό με τη νέα σύλληψη αστυνομικού της Βουλής, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε πως πρόκειται για ένα εντελώς διαφορετικό περιστατικό που αφορά σε πράξεις του παρελθόντος από το 2019 μέχρι σήμερα, κατά κύριο λόγο ενδοοικογενειακή απειλή.

«Υπάρχει ένα περιστατικό το 2021 που έχει αναφερθεί για άσκηση σωματικής βίας. Αναμένουμε την απόφαση του Δικαστηρίου, καθώς πρόκειται να δικαστεί μέσα σε αυτήν την εβδομάδα ο αστυνομικός. Χθες πήρε αναβολή το δικαστήριό του. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε απασχολήσει ξανά την Ελληνική Αστυνομία. Γενικότερα το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει με καταγγελίες στο παρελθόν, βέβαια τα αντανακλαστικά ήταν άμεσα. Απομακρύνθηκε από την Υπηρεσία, του αφαιρέθηκε ο οπλισμός και συνελήφθη, όπως προβλέπεται σε κάθε τέτοιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας».

