Viral έχει γίνει ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει μια πολυκατοικία στην Έδεσσα, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως είναι κομμένη και λείπει η μισή.

Πρόκειται όμως για μια οφθαλμαπάτη αποτέλεσμα της πρωτότυπης αρχιτεκτονικής της! Όταν αλλάζει γωνία η κάμερα, φαίνεται πως η πολυκατοικία είναι τριγωνική και για αυτό ξεγελάει το μάτι όταν την βλέπει κανείς από άλλη γωνία.

«Μόνο στην Ελλάδα» γράφει ο χρήστης που ανήρτησε το βίντεο, το οποίο έχουν σχολιάσει και αναπαράγει δεκάδες χιλιάδες χρήστες του TikTok.

Δείτε το βίντεο με την viral πολυκατοικία:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.