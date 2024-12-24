Viral έχει γίνει ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει μια πολυκατοικία στην Έδεσσα, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως είναι κομμένη και λείπει η μισή.
Πρόκειται όμως για μια οφθαλμαπάτη αποτέλεσμα της πρωτότυπης αρχιτεκτονικής της! Όταν αλλάζει γωνία η κάμερα, φαίνεται πως η πολυκατοικία είναι τριγωνική και για αυτό ξεγελάει το μάτι όταν την βλέπει κανείς από άλλη γωνία.
«Μόνο στην Ελλάδα» γράφει ο χρήστης που ανήρτησε το βίντεο, το οποίο έχουν σχολιάσει και αναπαράγει δεκάδες χιλιάδες χρήστες του TikTok.
Δείτε το βίντεο με την viral πολυκατοικία:
