Μια σημαντική ανακάλυψη έκανε τυχαία συνεργείο κατά τη διάρκεια ανακαίνισης εκκλησίας στη Χώρα Σφακίων.

Πάνω στην Αγία Τράπεζα βρέθηκαν σκαλισμένες επιγραφές στα αραβικά, στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Όπως αναφέρουν οι τεχνίτες που είχαν αναλάβει την ανακαίνιση του παλιού ιερού ναού, κατά τις εργασίες που πραγματοποιούσαν, ανακάλυψαν ότι η πέτρα της Αγίας Τράπεζας στο ιερό της εκκλησίας, την οποία έξυσαν καθώς είχε φθαρεί ο σοβάς, περιείχε ιδιαίτερα σύμβολα. Όταν άρχισαν να απομακρύνουν το σοβά, ανακαλύφθηκε μια παλιά οθωμανική πέτρινη πινακίδα.

Ένας εκ των πλέον καταρτισμένων λαογράφων της Κρήτης, ο κ. Ευτύχης Τζιρτζιλάκης, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Μια απίστευτη Αγία τράπεζα στη Χώρα Σφακίων

Ο καλός φίλος ο Χρήστος ο Σηφαλός, από τη Νίμπρο, άριστος μάστορας χτίστης, πολλές φορές αναλαμβάνει την ανακαίνιση σε εκκλησίες των Σφακίων. Μόλις μου έστειλε φωτογραφίες από την ανακαίνιση που κάνει τώρα σε εκκλησία της Χώρας Σφακίων, όπου έκανε μια απίστευτη ανακάλυψη!

Η επιφάνεια της μεγάλης πλάκας που είναι η Αγία τράπεζα του φάνηκε κάπως παράξενη, ήταν σοβαντισμένη από πάνω, έξυσε τον σοβά και τι να δεί!! Η πλάκα της Αγίας τράπεζας ήταν μια πλάκα από πωρόλιθο γεμάτη με τούρκικες επιγραφές στην αραβική γραφή!

Μάλιστα παρ όλο που είχαν αποξύσει τις επιγραφές η ημερομηνία διατηρείται κάτω αριστερά, που αναγράφει «1285» σε αραβικούς αριθμούς, δηλαδή 1868 στο δικό μας ημερολόγιο. Είναι σίγουρα κάποια πλάκα που είχαν βάλει οι Τούρκοι στους Κουλέδες που έχτισαν ακριβώς εκείνη την εποχή. Οι Σφακιανοί την πήραν και την χρησιμοποίησαν και από ανάγκη, μια που ήταν μεγάλη και ωραία, αλλά και ίσως συμβολικά, δηλαδή ότι ο Χριστός νίκησε τον Τούρκο και λειτουργεί πάνω στα σύμβολά του! Ότι και να ναι πάντως είναι ίσως παγκόσμια πρωτοτυπία Αγία Τράπεζα να είναι πάνω σε ισλαμική επιγραφή! Ευχαριστώ Χρήστο για το συναρπαστικό εύρημα!»

