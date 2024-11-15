Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Κηφισού λόγω καραμπόλας

Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στη λεωφόρο Κηφισού - Μικρότερα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας 

UPDATE: 13:34
κίνηση

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Καραμπόλα τριών οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από τη Λαχαναγορά του Ρέντη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες ανά τμήματα, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λεωφόρος Κηφισού μποτιλιάρισμα καραμπόλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark