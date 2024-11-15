Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην Κηφισού λόγω καραμπόλας

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Καραμπόλα τριών οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Κηφισού έχει προκαλέσει μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων από τη Λαχαναγορά του Ρέντη προς τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στο καθοδικό ρεύμα από τη Νέα Κηφισιά προς τις Τρεις Γέφυρες ανά τμήματα, καθώς και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

