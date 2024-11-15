Λογαριασμός
Κλειστοί την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, από τις 14:00, οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Μοναστηράκι, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση - Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ

Με εντολή της ΕΛΑΣ, την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2024 οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Μοναστηράκι (Γραμμές 1 και 3), Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Ομόνοια (Γραμμές 1 και 2) και Πανεπιστήμιο θα κλείσουν στις 14:00. Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Οι σταθμοί θα επαναλειτουργήσουν με νεότερη εντολή της ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

