Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών διακινητών, υπηκόων Σουδάν, ηλικίας 18 και 19 ετών, προχώρησε η Λιμενική Αρχή Ηρακλείου, έπειτα από επιχείρηση εντοπισμού 68 αλλοδαπών (67 άνδρες και 1 ανήλικος) που αποβιβάστηκαν χθες μεσημέρι στην παραλία «Καραβόβρυση» στους Καλούς Λιμένες, Δήμου Φαιστού.

Οι δύο συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των υπολοίπων και κατηγορούνται για παραβάσεις που σχετίζονται με παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών, έκθεση σε κίνδυνο ζωής και συναυτουργία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3386/05, του Ν. 5038/2023 και του Ποινικού Κώδικα. Η μηχανή της πνευστής λέμβου κατασχέθηκε, ενώ το σκάφος καταστράφηκε.

Οι 68 αλλοδαποί, που απέπλευσαν από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης στις 6 Ιουλίου, είχαν καταβάλει 13.000 δηνάρια Λιβύης ή 5 δισεκατομμύρια δηνάρια Σουδάν ο καθένας για τη μεταφορά τους. Μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι του Ηρακλείου και πρόκειται να προωθηθούν στο ΚΥΤ Μαλακάσας.

Βίντεο από τη μεταφορά των μεταναστών στα Σφακιά

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τρίτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 45 άνθρωποι που επέβαιναν σε λέμβο από πλοίο σημαίας Κουβέιτ στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι άνθρωποι μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της χώρας Σφακίων, όπως απεικονίζεται σε βίντεο της δημοσιογράφου του ΣΚΑΪ Μαίρης Σκανδάλη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

