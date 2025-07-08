Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 50.000 ευρώ σε 34χρονο που σκότωσε γατάκι

Στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 50.000 ευρώ σε δράστη κακοποίησης και θανάτωσης ζώου συντροφιάς προχώρησε ο δήμος Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από την ολοκλήρωση της σχετικής αστυνομικής έρευνας και την Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης από το Α.Τ. Καλαμαριάς.

Το αποτρόπαιο περιστατικό καταγράφηκε αρχές Ιουνίου με τον 34χρονο δράστη να εντοπίζεται άμεσα, να συλλαμβάνεται και να οδηγείται ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, βάσει της ισχύουσας αυστηρής νομοθεσίας για την κακοποίηση ζώων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του έπειτα από βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στο οποίο εμφανίζεται ο άνδρας, νυχτερινές ώρες, να σπρώχνει με το πόδι ένα γατάκι που έμοιαζε χτυπημένο στο οδόστρωμα και στη συνέχεια με το αυτοκίνητο να περνάει από πάνω του.

Πλέον, ο δήμος Καλαμαριάς, στο πλαίσιο των διοικητικών του αρμοδιοτήτων, επέβαλε και βεβαίωσε στο ΑΦΜ του συλληφθέντα το μέγιστο δυνατό πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος για την κακοποίηση ζώου με αποτέλεσμα τον θάνατό του, ενώ η βεβαίωση του προστίμου πραγματοποιήθηκε με απόλυτη προτεραιότητα και τάχιστες διαδικασίες από την Οικονομική Υπηρεσία του δήμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

