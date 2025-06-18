Στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά του κόλπου Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά στα Χανιά, εντοπίστηκε ο 25χρονος που δραπέτευσε το πρωί της Δευτέρας από τις αγροτικές φυλακές της Αγιάς.

Σύμφωνε με αστυνομικές πηγές και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο δραπέτης με καταγωγή από το Πακιστάν, εντοπίστηκε το βράδυ της Τρίτης, από έναν ψαρά, που περνούσε με το καΐκι του δίπλα από μία ξέρα, επιστρέφοντας στο λιμάνι του Κολυμβαρίου.

Ο 25χρονος φαινόταν εξαντλημένος, καθώς φαίνεται να κολύμπησε ως εκεί. Αφού τον βρήκε ο ψαράς, επιβιβάστηκε στο καΐκι του και επέστρεψε στη στεριά, όπου τον περίμενε το Λιμενικό που είχε ειδοποιηθεί.

Στη συνέχεια αστυνομικοί, παρέλαβαν τον 25χρονο και τον οδήγησαν πίσω στο κατάστημα κράτησης της Αγιάς.



Πηγή: skai.gr

