Σε λαϊκό προσκύνημα έχει τεθεί στο παρεκκλήσι της μητρόπολης Αθηνών, η σορός του δεξιοτέχνη του κλαρίνου Πετρολούκα Χαλκιά, που πέθανε την Κυριακή 15 Ιουνίου, σε ηλικία 91 ετών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, η σορός του θα μεταφερθεί απόψε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Δελβινάκι Ιωαννίνων, όπου αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του.

Στη μητρόπολη βρέθηκαν νωρίτερα μέλη της οικογένειάς του, ανάμεσά τους ο γιος του Γιάννης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

