Πιτ-μπουλ δάγκωσε στην κοιλιά 3χρονο παιδί στη Θεσσαλονίκη - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του σκύλου

Το περιστατικό έγινε χθες το πρωί στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το σκυλί πλησίασε το παιδάκι και το δάγκωσε στην κοιλιά

σκύλος επιτέθηκε σε 3χρονo

Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης χρειάστηκε να μεταφερθεί ένα 3χρονο αγοράκι ύστερα από δάγκωμα που δέχθηκε από σκύλο ράτσας πιτ-μπουλ.

Το περιστατικό έγινε χθες το πρωί στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το σκυλί πλησίασε το παιδάκι και το δάγκωσε στην κοιλιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, το τραύμα που προκλήθηκε στο παιδί ήταν επιφανειακό ενώ ο 21χρονος κηδεμόνας του σκύλου τον είχε βγάλει βόλτα με λουρί, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης και μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, αποχώρησε.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Χαριλάου – Ανάληψης συνέλαβαν τον 21χρονο κηδεμόνα του σκύλου ενώ του επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο.

