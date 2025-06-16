Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά καθώς απέδρασε κρατούμενος από τις αγροτικές φυλακές Αγυιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr πρόκειται για έναν αλλοδαπό, Πακιστανό υπήκοο ο οποίος ήταν έγκλειστος για τις κατηγορίες της ληστείας, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Λεπτομέρειες της απόδρασης δεν έχουν γίνει γνωστές καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σήμερα το πρωί κατά την καταμέτρηση των κρατουμένων, διαπιστώθηκε η απουσία του.

Πηγή: skai.gr

