Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε από κλιμάκιο ανδρών της Π. Υ στην περιοχή Αγίου Αντωνίου, της Σούγιας ο 60χρονος Γερμανός τουρίστας ο οποίος ήταν αγνοούμενος από χθες αργά το απόγευμα στα Χανιά.

Οι πυροσβέστες όπως αναφέρθηκε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά τις 8 το βράδυ εντόπισαν τον αγνοούμενο και ενημέρωσαν την ΕΛ. ΑΣ για τις προβλεπόμενες διαδικασίες μεταφοράς του με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων.

Στον Γερμανό τουρίστα θα γίνουν εξετάσεις από τον ιατροδικαστή για τα αίτια που έχασε τη ζωή του όταν και αποκόπηκε από τις δύο κόρες του με τις οποίες βρέθηκε στην περιοχή για πεζοπορία στο μονοπάτι Ε4.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.