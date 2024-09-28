Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ενός 60χρονου Γερμανού είναι σε εξέλιξη από χθες το απόγευμα στην Κρήτη, ο οποίος χάθηκε μεταξύ Σούγιας και παραλίας Τρυπητής το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 60χρονος ξεκίνησε για πεζοπορία με δυο φίλες του από το μονοπάτι της Σούγιας, με προορισμό το φαράγγι της Τρυπητής στο Δήμο Σφακίων. Στην πορεία χωρίστηκαν και χάθηκαν τα ίχνη του 60χρονου.

Οι δύο φίλες του ανέφεραν την εξαφάνιση στο 112 και άμεσα ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσης.

Ωστόσο, το creta24.gr αναφέρει ότι ο άνδρας είχε πάει για πεζοπορία μαζί με τις δύο κόρες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, αν και ο αγνοούμενος έχει κινητό τηλέφωνο, δεν απαντά στις κλήσεις των αρχών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν ομάδα της με σκύλο και drone, υπάλληλοι από το ΠΚ Καμπάνου και από τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Χανίων, ομάδα drone από τη διοίκηση πυροσβεστικών υπηρεσιών ΔΙΠΥΝ Χανίων.

Υπάρχουν επίσης εθελοντές και εθελοντικές ομάδες , ΕΠΟΜΕΑ επίσης με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου, η ΕΛΑΣ και σκάφος του Λιμενικού.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.