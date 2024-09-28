Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη που τραυματίστηκε στον Όλυμπο

Σε εξέλιξη βρίσκεται και επιχείρηση μεταφοράς ενός ακόμα ορειβάτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας 

ΕΜΑΚ

Ορειβάτης είχε πτώση και τραυματίστηκε στην Κακόσκαλα στον Όλυμπο.

Στον τραυματία, ο οποίος βρίσκεται στο καταφύγιο του Γ. Αποστολίδη, παρείχαν πρώτες βοήθειες μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο η επιχείρηση μεταφοράς ορειβάτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας από το καταφύγιο Κάκαλος, στο καταφύγιο Σπήλιου Αγαπητού συνοδεία μέλους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όλυμπος τραυματισμός ορειβάτες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark