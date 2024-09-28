Ορειβάτης είχε πτώση και τραυματίστηκε στην Κακόσκαλα στον Όλυμπο.
Στον τραυματία, ο οποίος βρίσκεται στο καταφύγιο του Γ. Αποστολίδη, παρείχαν πρώτες βοήθειες μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Εξάλλου, σε εξέλιξη βρίσκεται στον Όλυμπο η επιχείρηση μεταφοράς ορειβάτη που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας από το καταφύγιο Κάκαλος, στο καταφύγιο Σπήλιου Αγαπητού συνοδεία μέλους της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
