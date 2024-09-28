Ύποπτη τσάντα προκάλεσε πανικό και αναστάτωση απόψε στη Γλυφάδα, επί της οδού Ζαμάνου και Φιλικής Εταιρείας.

Περαστικοί που την είδαν θεώρησαν ότι περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Άμεσα έφτασαν και τα ΤΕΕΜ που απέκλεισαν την περιοχή και προκάλεσαν ελεγχόμενη έκρηξη.

Τελικά αποδείχθηκε ότι αντί για εκρηκτικό μηχανισμό η τσάντα περιείχε μέσα φαγητά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.