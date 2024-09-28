Λογαριασμός
Λήξη συναγερμού στη Γλυφάδα για ύποπτη τσάντα: Περίμεναν εκρηκτικά αλλά είχε... φαγητά

Πανικό προκάλεσε ύποπτη τσάντα έξω από πολυκατοικία στη Γλυφάδα- Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη αλλά οι φόβοι ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκαν 

ΤΕΕΜ

Ύποπτη τσάντα προκάλεσε πανικό και αναστάτωση απόψε στη Γλυφάδα, επί της οδού Ζαμάνου και Φιλικής Εταιρείας.

Περαστικοί που την είδαν θεώρησαν ότι περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό και ειδοποίησαν την αστυνομία.

Άμεσα έφτασαν και τα ΤΕΕΜ που απέκλεισαν την περιοχή και προκάλεσαν ελεγχόμενη έκρηξη.

Τελικά αποδείχθηκε ότι αντί για εκρηκτικό μηχανισμό η τσάντα περιείχε μέσα φαγητά. 

