Με αφορμή τη δολοφονία 68χρονου από την 49χρονη σύζυγό του στην Κέρκυρα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει ξανά με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και παραμέλησης ανηλίκου.

Το Χαμόγελο, στις 19/07/2021 έλαβε αναφορά η οποία στάλθηκε στην Εισαγγελία για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ από τη μητέρα, για παραμέληση και για ψυχολογική κακοποίηση της ανήλικης.

Στις 11/05/2022 απέστειλε «κατεπείγουσα» αναφορά στην Εισαγγελία μετά από περιστατικό που συνέβη στις 10/05/2022 όπου είχε ενημερωθεί το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, καθώς η μητέρα είχε καταναλώσει αλκοόλ και η ανήλικη βρισκόταν μόνη της στο σπίτι.

«Για ακόμη μια φορά, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι αρμόδιοι για τη διερεύνηση αναφορών κακοποίησης/παραμέλησης είναι οι Αρμόδιες Αρχές. Για κάθε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, θα πρέπει να υπάρχουν άμεσα αντανακλαστικά και κάθε αναφορά να αξιολογείται από εξειδικευμένη ομάδα, και να μην είναι υπόθεση ενός».

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος βρέθηκε νεκρός το πρωί στο Πέραμα Κέρκυρας στο σπίτι που ζούσε με τη 49χρονη Ρωσίδα σύζυγό του και την 11χρονη κόρη τους.

Η σύζυγός του ομολόγησε ότι τον σκότωσε με ένα μαχαίρι κουζίνας.

Ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που την οδήγησαν σε αυτή την πράξη ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, το ζευγάρι είχε απασχολήσει τις Αρχές τα τελευταία δύο χρόνια για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Το 11χρονο κορίτσι βρίσκεται υπό τη φροντίδα της Αστυνομίας με ψυχολόγο.





