Χανιά: Λήστεψε οδηγό ταξί και την άφησε δεμένη στο όχημα

Σκηνές θρίλερ εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης στα Χανιά, όταν γυναίκα οδηγός ταξί έπεσε θύμα ληστείας από αλλοδαπό επιβάτη, ο οποίος όχι μόνο της αφαίρεσε τα χρήματα, αλλά την έδεσε και την εγκατέλειψε δεμένη στο όχημά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, η οδηγός παρέλαβε τον άνδρα από την περιοχή της πλατείας 1866. Εκείνος της ζήτησε να τον μεταφέρει προς περιοχή του Αποκόρωνα, ωστόσο καθ’ οδόν την καθοδήγησε σε ερημική τοποθεσία, όπου βρισκόταν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι. Εκεί ξεκίνησε ο εφιάλτης.

Ο δράστης, με την απειλή μαχαιριού, ακινητοποίησε τη γυναίκα και της άρπαξε τα χρήματα που είχε στην κατοχή της. Στη συνέχεια, την έδεσε πισθάγκωνα και την έβαλε στο πίσω κάθισμα του ταξί. Ο ίδιος ανέλαβε το τιμόνι και κατευθύνθηκε προς την πόλη των Χανίων, όπου εγκατέλειψε το όχημα σε δρόμο σε περιοχή της Χαλέπας, αφήνοντας τη γυναίκα δεμένη και σοκαρισμένη.

Η σωτηρία για την οδηγό ήρθε από έναν περαστικό, ο οποίος, βλέποντας τη γυναίκα σε αυτή την κατάσταση, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και οι αστυνομικοί απελευθέρωσαν την οδηγό, η οποία παρά την περιπέτειά της είναι καλά στην υγεία της, αλλά σε κατάσταση έντονης ψυχολογικής φόρτισης.

Οι έρευνες για τον δράστη είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

