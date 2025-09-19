Η SEAJETS εγκαινιάζει την παιδική χαρά στο Πάρκο Νεολαίας του Δήμου Κηφισιάς στη Νέα Ερυθραία

Η παιδική χαρά ανακατασκευάστηκε ολοκληρωτικά, με πλήρη αντικατάσταση δαπέδου, τοποθέτηση ολοκαίνουργιων, πιστοποιημένων παιχνιδιών, μεταμορφώνοντας τον χώρο σε ένα σύγχρονο και υψηλής αισθητικής σημείο αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Το έργο υλοποιήθηκε με τη χορηγία της SEAJETS και του κ. Μάριου Ηλιόπουλου, ενώ την τελετή ευλόγησε με την παρουσία του και τον αγιασμό ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Αθανάσιος Ντέτσικας, παρουσία του Δημάρχου κ. Βασίλη Ξυπολυτά.

Δεδομένης της ιστορικής βαρύτητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας, μπροστά από το οποίο βρίσκεται η νέα παιδική χαρά και το οποίο αποτελεί ζωντανό σύμβολο της πορείας των Μικρασιατών προσφύγων, η συγκίνηση υπήρξε διάχυτη καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής. Πρόκειται για ένα έργο που πραγματοποιήθηκε χάρη στη σύμπνοια του Δημάρχου Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας – Εκάλης κ. Ξυπολυτά και της ανιδιοτελούς αγάπης του κ. Ηλιόπουλου για τον τόπο, οι οποίοι το οραματίστηκαν και το υλοποίησαν.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: «Σήμερα παραδίδουμε έναν χώρο χαράς και δημιουργίας για τα παιδιά μας, που θα φιλοξενήσει χιλιάδες χαμόγελα. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος με την πράξη του δείχνει την αγάπη του για τη Νέα Ερυθραία και τη στήριξή του στον Δήμο μας».

Ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, κ. Μάριος Ηλιόπουλος, μαζί με τον Δήμαρχο Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, τον Περιφερειακό Σύμβουλο Βόρειου Τομέα Αθήνας, κ. Νίκος Χιωτάκης, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Ύδρευσης & Ελέγχου Φυτικού Κεφαλαίου, κ. Αντώνης Μπιτζάνης και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Συνεργείων Συντριβανιών & Τεχνικών Έργων, κ. Στάθης Κύρλος, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, την στιγμή που κόβουν την κορδέλα.

Ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της SEAJETS κ. Μάριος Ηλιόπουλος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η προσφυγιά δεν είναι μόνο μνήμη, είναι δημιουργία, όραμα και δύναμη που φέρνει κατακτήσεις. Η Νέα Ερυθραία είναι ένας τόπος που κουβαλά βαριά ιστορία, και γι’ αυτό στεκόμαστε δίπλα της με πράξεις. Οι παιδικές χαρές δεν είναι απλά χώροι παιχνιδιού, είναι το συμβολικό «ξεκίνημα» των μικρών παιδιών για να καλλιεργηθούν ταλέντα και όνειρα, να αναπτυχθούν αξίες στα παιδιά μας, μακριά από την υπερβολική τεχνολογία και κοντά στην οικογένεια, τον αθλητισμό και τις αρχές».

Ο Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της SEAJETS, κ. Μάριος Ηλιόπουλος μαζί με τον Δήμαρχο Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς

Όπως σημείωσε ο κ. Ηλιόπουλος, θα ακολουθήσουν και άλλες χορηγίες και ανακαινίσεις αθλητικών χώρων σε Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια της Νέας Ερυθραίας.

Για τη SEAJETS, η υγεία, η παιδεία και ο αθλητισμός συνιστούν θεμελιώδεις άξονες κάθε κοινωνίας, αξίες που αποτελούν πυξίδα της δικής της ρότας.

Πηγή: skai.gr

