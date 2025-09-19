Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνελήφθη 35χρονος στον Εύοσμο: Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδες και περνούσε κόκκινα φανάρια για αποφυγή ελέγχου

Ο οδηγός πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαζε τους ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου

χειροπέδες

Στη σύλληψη 35χρονου ημεδαπού, που οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας και αγνώστου ιδιοκτήτη, στην περιοχή του Ευόσμου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Ο 35χρονος, προκειμένου να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα με τη μηχανή, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε τους ερυθρούς σηματοδότες, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου και να πέσει στο έδαφος χωρίς όμως να τραυματισθεί.

Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εύοσμος Θεσσαλονίκης σύλληψη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark