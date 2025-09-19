Νέα επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Πέμπτης στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά Χανίων, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο Σουδανοί, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι. Ο ένας νοσηλεύεται με αιμάτωμα, ενώ ο δεύτερος φέρει επίσης σοβαρά τραύματα, χωρίς ωστόσο η κατάσταση τους να εμπνέει ανησυχία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε συμπλοκή με ομάδα Αιγυπτίων, γεγονός που κινητοποίησε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 30 αστυνομικοί, με μια διμοιρία να παρεμβαίνει για την εκτόνωση της έντασης.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες για τη σταδιακή αποσυμφόρηση του χώρου.

Στόχος των αρχών είναι μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει αδειάσει πλήρως η δομή, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απολύμανση και να καθοριστεί ο μελλοντικός της ρόλος.

Προς το παρόν, πρόβλημα προκαλεί η παραμονή των δύο τραυματιών στο νοσοκομείο, καθώς ενδέχεται να καθυστερήσει η αναχώρηση του συνόλου της ομάδας των Σουδανών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τις προηγούμενες εβδομάδες, ο αριθμός των φιλοξενούμενων είχε φτάσει τους 1.139, ωστόσο μετά τις πρώτες μετακινήσεις έχει μειωθεί περίπου στους 500.

Παράλληλα, λιμενικοί και τοπικοί φορείς εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες για τις συνθήκες εργασίας και διαχείρισης της κατάστασης, που παραμένει οξυμένη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.