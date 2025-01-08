Λογαριασμός
Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο 23χρονος σκιέρ που είχε χαθεί στο Σέλι

Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βέροιας, όπου μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις, πήρε το μεσημέρι ο 23χρονος σκιέρ, που είχε χαθεί για περίπου ένα 24ωρο

Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βέροιας, όπου μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις, πήρε το μεσημέρι ο 23χρονος σκιέρ, ο οποίος είχε πάει για snowboard ανήμερα των Θεοφανείων στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου, στο όρος Βέρμιο, και τα ίχνη του είχαν χαθεί για περίπου ένα 24ωρο.

Ο νεαρός χιονοδρόμος, ο οποίος εντοπίστηκε σώος κοντά σε καταφύγιο στη θέση «Πριόνια» από πυροσβέστες που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να λάβει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

