Εξιτήριο από το νοσοκομείο της Βέροιας, όπου μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις, πήρε το μεσημέρι ο 23χρονος σκιέρ, ο οποίος είχε πάει για snowboard ανήμερα των Θεοφανείων στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου, στο όρος Βέρμιο, και τα ίχνη του είχαν χαθεί για περίπου ένα 24ωρο.

Ο νεαρός χιονοδρόμος, ο οποίος εντοπίστηκε σώος κοντά σε καταφύγιο στη θέση «Πριόνια» από πυροσβέστες που συμμετείχαν στις έρευνες για τον εντοπισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να λάβει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

