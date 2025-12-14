Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο των Χανίων όταν άγνωστοι διέρρηξαν κατάστημα αγοράς χρυσού.
Συγκεκριμένα, επί της οδού Κριάρη οι δράστες μπήκαν σύμφωνα με το kriti360.gr στην επιχείρηση σπάζοντας τις γρίλιες και έφυγαν με τη λεία τους προς άγνωστη κατεύθυνση.
Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο και έναν τραυματισμό.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.
