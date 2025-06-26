Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της διάρρηξης σε ενεχυροδανειστήριο στη Λάρισα, με τέσσερις δράστες να ξηλώνουν και να απομακρύνουν ολόκληρο χρηματοκιβώτιο γεμάτο κοσμήματα.

Στο βίντεο του onlarissa.gr αποτυπώνονται οι στιγμές της διάρρηξης, με τους δράστες να «σηκώνουν» κυριολεκτικά το χρηματοκιβώτιο.

Δείτε το βίντεο:

Όλα έγιναν στις 3-4 τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας, σε ενεχυροδανειστήριο που βρίσκεται επί της οδού Ολύμπου, κοντά στο κέντρο της πόλης. Οι δράστες έσπασαν την εξώπορτα του καταστήματος και μπούκαραν στο εσωτερικό του, ξηλώνοντας το χρηματοκιβώτιο το οποίο ήταν γεμάτο με κοσμήματα, άγνωστης ως στιγμής αξίας, αλλά πολλών χιλιάδων ευρώ.

Απ’ έξω τους περίμενε μέσα σε αυτοκίνητο σκούρου χρώματος και τέταρτος συνεργός, ο οποίος βοήθησε ώστε να μπορέσουν να σηκώσουν το βαρύ χρηματοκιβώτιο και να το βάλουν στο πορτ μπαγκάζ για να γίνουν στη συνέχεια «καπνός».

Αρκετές ώρες αργότερα και συγκεκριμένα χθες το βράδυ της Τετάρτης, το αυτοκίνητων των δραστών εντοπίστηκε καμένο σε αγροτικό δρόμο της περιοχής του δήμου Κιλελέρ, ενώ μέσα υπήρχε και το χρηματοκιβώτιο επίσης καμένο.

Η αστυνομία ερευνά την υπόθεση με τους τέσσερις δράστες να αναζητούνται.

