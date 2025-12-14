Σοκαριστική η κατάληξη του επεισοδίου την Παρασκευή το πρωί στο Νοσοκομείο Αιγίου. Ο 44χρονος που χτύπησε με γροθιά ορθοπεδικό γιατρό και έφυγε για να μη συλληφθεί, εξέπνευσε την Κυριακή το απόγευμα εντελώς αναπάντεχα. Τον εντόπισαν δικοί του άνθρωποι στο σπίτι του χωρίς τις αισθήσεις του, κάλεσαν ασθενοφόρο, τον μετέφερε στο Νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του.

Η μητέρα του 43χρονου κάλεσε το «166» και ζήτησε ασθενοφόρο καθώς ο γιος της είναι αναίσθητος στο κρεβάτι του. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αιγίου, όπου όμως οι γιατροί απλώς διέγνωσαν το θάνατό του. Οι συγγενείς του θύματος παρέμεναν έως και το απόγευμα της ίδιας ημέρας έξω από το νοσοκομείο, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία του γιατρού που τον εξέτασε το βράδυ της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου και του έδωσε εξιτήριο, αν και είχε ελλιπή στοιχεία.

Το αρχικό επεισόδιο έγινε το πρωί της Παρασκευής, όταν ο 44χρονος, ο οποίος είχε και καταδικαστικές αποφάσεις για ναρκωτικά, προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησε έντονα με τον γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό. Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Σήμερα, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε νεκρός με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Αιγίου, χωρίς να είναι ακόμα γνωστά τα αίτια του θανάτου του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του και το αν σχετίζεται με το αρχικό πρόβλημα για το οποίο προσήλθε την Παρασκευή στο Νοσοκομείο.

Πηγή: Pelop.gr

