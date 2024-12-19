Χανιά: Άγρια συμπλοκή αλλοδαπών με μαχαίρια - Πολλοί τραυματίες

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο των Χανίων λίγη ώρα πριν τις 22.00 το βράδυ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Flashnews.gr, προκλήθηκε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σε διαμέρισμα στην οδό Κ. Μητσοτάκη, με αποτελεσμα να βγουν τα μαχαίρια και να υπάρξουν τραυματίες.

Ο ένας από τους εμπλεκόμενους βγήκε από το διαμέρισμα και κινήθηκε προς την πλατεία δικαστηρίων όπου σωριάστηκε στον δρόμο αιμόφυρτος.

Εντωμεταξύ, επιπλέον άτομα φέρονται να τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της αιματηρής συμπλοκής.

Τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έφτασαν στο κέντρο. Το ένα παρέλαβε τον πρώτο τραυματία από την πλατεία Δικαστηρίων και τα άλλα δύο ασθενοφόρα μετέβησαν στην Κ. Μητσοτάκη όπου βρισκόταν το διαμέρισμα για την παραλαβή άλλων τραυματιών.

Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο, ερευνά το περιστατικό.

Πηγή: flashnews.gr

