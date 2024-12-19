Νεκρός βρέθηκε ένας 52χρονος Έλληνας εργάτης, σε παραλιακό ξενοδοχείου στον Αλμυρό. Ο 52χρονος έφερε τραύματα από μαχαίρι. Το θύμα έκανε εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων στο ξενοδοχείο, που αυτό το διάστημα είναι κλειστό. Ως δράστης, συνελήφθη 35χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος διενεργούσε οικοδομικές εργασίες στον χώρο, καθώς συνεργαζόταν με τον 52χρονο, που είχε συνεργείο για οικοδομικές εργασίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messinialive.gr, το κίνητρο του εγκλήματος είναι οικονομικό, ενώ προηγήθηκε τσακωμός μεταξύ δράστη και θύματος. Μάλιστα, φέρεται ο 35χρονος να ομολόγησε την πράξη του στους αστυνομικούς, όταν αργότερα τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Το θύμα έφερε πολλαπλές μαχαιριές σε λαιμό, πλάτη, χέρι και πόδι. Αμέσως μόλις τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Ο 52χρονος, λόγω των πολλαπλών τραυμάτων που είχε και της αιμορραγίας, κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Τα αίτια του εγκλήματος και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε, διερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ διατάχθηκε και νεκροψία-νεκροτομή.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Καλαμάτας.

H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Συνελήφθη 35χρονος για ανθρωποκτονία στη Μεσσηνία

Συνελήφθη, σήμερα (19.12.2024), σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 35χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία σε βάρος 52χρονου ημεδαπού.

Ειδικότερα, σήμερα (19.12.2024) το μεσημέρι, σε τοπική κοινότητα του δήμου Καλαμάτας, ο 35χρονος αλλοδαπός επιτέθηκε και τραυμάτισε 52χρονο ημεδαπό, με τη χρήση αιχμηρού αντικείμενου.

Ο 52χρονος παθών μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην κατοχή του 35χρονου αλλοδαπού βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

