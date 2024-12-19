Το ΠΑΣΟΚ αποχαιρετά τον Σταύρο Μαρινίδη

Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης 18 Δεκεμβρίου ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ νομού Κιλκίς, Σταύρος Μαρινίδης, σε ηλικία 86 ετών.

Με βαθύ σεβασμό αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ τον πρώην βουλευτή Κιλκίς του κόμματος, Σταύρο Μαρινίδη.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Αποχαιρετούμε με βαθύ σεβασμό τον πρώην βουλευτή Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Μαρινίδη.

Συμμετείχε στον Ανένδοτο και στους αγώνες του 1-1-4 από τις τάξεις της Ένωσης Κέντρου. Μετά τη Μεταπολίτευση εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ και εκλέχτηκε βουλευτής το 1977, το 1981 και το 1985.

Τίμησε τη Δημοκρατική Παράταξη με το ήθος του δίνοντας αδιάλειπτα δυναμικό παρών σε όλες τις πολιτικές μάχες.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

