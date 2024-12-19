Θανάσιμη παράσυρση πεζού στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Όλα έγιναν στο ύψος του Κουβαρά Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας, όταν ένας αλλοδαπός ηλικιωμένος, επιχείρησε να διασχίσει πεζός τον δρόμο. Εκείνη την ώρα όμως στο σημείο βρέθηκε διερχόμενο όχημα, το οποίο τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Πηγή: skai.gr

