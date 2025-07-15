Χαλκιδική: Τραυματίστηκε 16χρονος σε θαλάσσιο παιχνίδι

Ένας 16χρονος τραυματίστηκε, χθες, στη θαλάσσια περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, ενώ έκανε έλξη με θαλάσσιο μέσο αναψυχής (δαχτυλίδι). Μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης που διεξάγει η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του θαλάσσιου μέσου αναψυχής για απλή σωματική βλάβη από αμέλεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

